Путин встретится с новым главой Счетной палаты Алексеем Кудриным

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с новым главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, который представит свое видение работы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"На вторую половину дня запланирована встреча с новым председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным. Вы знаете, что Кудрин заступил, имеет, естественно, свое видение, как будет работать Счетная палата, продолжая, разумеется, имеющиеся традиции. И обо всем этом пойдет речь на совещании с главой государства", — сказал Песков.