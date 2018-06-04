Инфляция по итогам года составит 2,7-3,2%, заявил Орешкин

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Таргет ЦБ по инфляции в РФ в 4% будет недовыполнен в 2018 году; инфляция по итогам года будет в диапазоне 2,7-3,2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"У нас в сентябре прошлого года был заложен (в прогноз социально-экономического развития) уровень 4%. У нас традиционный подход: мы доверяем тому таргету, который установлен Банком России, и всегда считаем, что в базовом сценарии ЦБ демонстрирует выполнение этого таргета. Сейчас можно отметить, что таргет будет недовыполнен в этом году", — сказал Орешкин, выступая в понедельник на заседании бюджетного комитета Госдумы.

Он напомнил, что последняя оценка Минэкономразвития по уровню инфляции на текущий год — 2,8%. "Вопрос, насколько релевантна эта оценка сейчас? Она остается более чем релевантной", — заявил министр, добавив, что инфляция в России по итогам года составит 2,7-3,2%.