Власти Вологодчины направят на развитие села направят 158 млн рублей

ВОЛОГДА, 4 июн — РИА Новости. Виктория Смирнова. Власти Вологодской области направят на развитие сельских территорий в текущем году 158 миллионов рублей, из которых свыше 103 миллионов — средства областного бюджета и около 55 миллионов — федерального, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Михаил Глазков.

"Одна из главных задач — улучшение жилищных условий селян, в том числе молодых специалистов и семей. В прошлом году благодаря финансовой помощи сменили жилплощадь 73 сельские семьи. Еще 62 получат социальные выплаты до конца года.На эти цели предусмотрено 78,3 миллиона рублей", — рассказал Глазков.

По его словам, вторая важная задача — газификация в сельской местности, и для этого в регионе разработана отдельная программа.

"В прошлом году в четырех районах (Тотемском, Вологодском, Шекснинском и Великоустюгском) построено шесть объектов газоснабжения. В этом году на очереди — поселок Сосновка Вологодского района, село Шуйское в Междуреченском, два населенных пункта в Усть-Кубинском, а также ввод семи километров газопровода в Великоустюгском районе", — отметил Глазков.

Кроме того, выделяемые средства будут направлены на создание на селе фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, развитии сети спортивных сооружений, строительстве и реконструкции автодорог, а также на реализацию местных инициатив граждан. В общей сложности в 2014-2017 годах в 20 районах удалось воплотить в жизнь 125 проектов граждан.