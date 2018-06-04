МЭР ожидает среднюю цену на нефть в 2018 году в диапазоне $65-70 за баррель

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минэкономразвития в 2018 году ожидает среднюю цену на нефть в диапазоне 65-70 долларов за баррель, сообщил глава ведомства Максим Орешкин на заседании комитета Госдумы.

"У нас в прогнозе сейчас заложена цифра в 61,4 доллара за баррель. С учетом тех последних событий, которые я назвал — это и Венесуэла, и Иран, — в этом году можно ждать средний уровень цены на нефть даже выше этого значения, где-то в диапазоне 65-70 долларов за баррель", — сказал Орешкин.