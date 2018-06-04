ВЕНА, 4 июн – РИА Новости. В РФ рассчитывают на обсуждение санкционной проблематики в ходе австрийского председательства в Совете ЕС, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Австрия начнет председательствовать в Совете ЕС 1 июля.

"Мы рассчитываем, что санкционная проблематика, конечно, будет самым серьёзным образом обсуждаться с австрийским председательством в ЕС. На мой взгляд, главная задача сейчас состоит в том, чтобы диалог между Россией и ЕС максимально переводить в позитивное русло, развивать позитивную повестку дня, тем более что у нас есть много тем, где обе стороны заинтересованы в том, чтобы такой диалог и такое взаимодействие развивались", — заявил посол.

По словам Любинского, есть много различных тем, где Россия и ЕС объективно заинтересованы в развитии взаимодействия.

"Будем очень тесно взаимодействовать с австрийским председательством, чтобы точки такого взаимодействия были найдены и диалог получил бы развитие", — добавил дипломат.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.

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