Посол Китая оценил потенциал сотрудничества с ЕАЭС

ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Сотрудничество между Китаем и Евразийским экономическим сотрудничеством обладает большим потенциалом и ярким будущем, заявил китайский посол в России Ли Хуэй.

"Все страны ЕАЭС – важные участники инициативы "Один пояс, один путь". Экономики этих стран и экономика Китая характеризуются высокой взаимодополняемостью. Сотрудничество Китай — ЕАЭС имеет большой потенциал и яркое будущее", — заявил Ли Хуэй в интервью агентству Синьхуа.

ЕАЭС и Китай 17 мая подписали в Астане соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Они вели переговоры по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в течение последних двух лет. Были достигнуты договоренности по широкоформатному и отраслевому сотрудничеству. Соглашение задаёт высокий стандарт регулирования в различных сферах, включая защиту и охрану прав интеллектуальной собственности.

Ранее министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что "соглашение носит непреференциальный характер и не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров".

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. В мае 2017 года ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Желание создать зону свободной торговли с ЕАЭС выразили уже более 40 стран и международных организаций, в том числе Китай, Таиланд, Египет, Индия. Кроме того, ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли.