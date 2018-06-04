Египет одобрил ввоз партии пшеницы из России

КАИР, 4 июн — РИА Новости. Власти Египта одобрили ввоз партии российской пшеницы, которая ранее была задержана из-за того, что результат экспертизы показал повышенное содержание грибка спорыньи.

"Была проведена повторная экспертиза. Окончательные результаты свидетельствуют о том, что уровень содержания спорыньи составляет 0,01%. Эта партия будет освобождена", — сообщил представитель министерства сельского хозяйства Египта, слова которого приводит газета "Аль-Яум ас Сабиа".

Ранее СМИ сообщили, что в порту египетского города Сафага была задержана крупная партия российской пшеницы — 63 тысячи тонн — после обнаружения превышения в зерне уровня содержания спорыньи. В частности, в результате проверки было обнаружено содержание грибка спорыньи на уровне 0,06%. При этом принятая в Египте максимальная норма соответствует международным стандартам и составляет 0,05%.