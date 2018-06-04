МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Торговая война, устроенная Трампом для поддержки американского рынка труда, на самом деле негативно скажется на американских рабочих, пишет Business Insider.
Сообщается, что ограничительные меры приведут к подорожанию металлов, что должно порадовать их производителей, но для компаний, потребляющих сталь и алюминий, новые цены могут создать проблемы. В частности, эти предприятия будут вынуждены искать способы уменьшить издержки, и в большинстве случаев это будет проявляться в сокращениях рабочих.
Однако исследование консалтинговой группы Trade Partnership показало, что пошлины позволят создать более 25 тысяч новых рабочих мест. С другой стороны, потери будут гораздо ощутимее.документе.
Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий (25 и десять процентов соответственно), импортируемых из Европы, Канады, Мексики, Южной Кореи и ряда других стран. Новые экономические меры вступили в силу в ночь на первое июня.
Также в конце мая администрация Трампа пообещала 15 июня огласить окончательный список товаров из Китая, на которые будут установлены пошлины в 25 процентов. Действия американской стороны не раз расценивались как развязывание торговой войны.