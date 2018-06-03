Монголия поддержит заявку России на проведение ЭКСПО-2025

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Монголия поддержит заявку России на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025, заявил председатель Великого государственного Хурала (парламента) Монголии Миеэгомбо Энхболд на встрече в Москве со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Наши страны традиционно поддерживают друг друга на международном уровне и на международных мероприятиях. Мы планируем поддерживать РФ (в желании провести) ЭКСПО в 2025 году, и в нынешнем ноябре в Париже будем поддерживать (при голосовании). Уже вышло решение правительства, что будем поддерживать", — заявил Энхболд.

Володин поблагодарил Монголию за поддержку и назвал это "партнерской позицией".