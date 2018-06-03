ПЕКИН, 3 июн — РИА Новости. Пекин пригрозил отказаться от достигнутых с Вашингтоном договоренностей, если США введут ограничительные меры, в том числе пошлины. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

В ведомстве назвали взаимоуступки и отказ от торговой войны предварительными условиями для достижения соглашений по торговле.

"Позиция китайской стороны остается последовательной. Для удовлетворения растущего потребительского спроса и экономического развития китайская сторона готова увеличить импорт из всех стран, в том числе и из США. Это в интересах как народов двух стран, так и всего мира", — говорится в заявлении.

В субботу и воскресенье на фоне обострения торгового конфликта между двумя странами в Пекине состоялся очередной раунд переговоров. В них принимали участие министр торговли Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Пошлины и ответные меры

В конце мая Белый дом пообещал 15 июня объявить окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25 процентов. Тарифы вступят в силу вскоре после публикации списка.

Минкоммерции КНР в ответ выразило удивление и сообщило, что заявление Вашингтона в корне противоречит достигнутым договоренностям.

В середине мая стороны условились предпринять эффективные меры по сокращению дефицита баланса США в торговле с Китаем, значительно увеличить экспорт товаров и услуг США в Китай.

Вице-премьер КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне заявил, что Китай и США договорились не вести торговую войну и прекратить введение взаимных торговых пошлин. Глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку взаимного введения пошлин США и Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по торговле.