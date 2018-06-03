Правительство договорилось с нефтяниками о фиксации цен на бензин‍

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Правительство России достигло договоренности с нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак телеканалу "Россия 1".

Во встрече участвовали 13 крупнейших нефтяных компаний страны. По словам Козака, у них есть понимание того, что подобный рост цен не только представляет собой проблему для простых граждан, автолюбителей, но и является существенной нагрузкой на сельское хозяйство, потребителей дизельного топлива.

Поэтому в целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к необходимости балансировать, чтобы учитывались интересы экономики, добавил Козак.

Он добавил, что акцизы на бензин и дизельное топливо будут снижены — это было решено еще до этого совещания. Снижение произойдет не с 1 июля, как ранее планировалось, а с 1 июня.

" И они умерят свои аппетиты: безудержно гнаться за такой же доходностью, как экспорт нефти, не следует", — сказал Козак.

Цены на топливо зафиксируют по состоянию на 30 мая. Снизить их, как отметил Козак, не представляется возможным, и "требовать работать себе в убыток тоже невозможно".

"Но мы понимаем, что доходность будет несколько меньше", — сказал Козак.

По мнению вице-премьера, цены на бензин увеличились из-за более высоких мировых цен на нефть на внешних рынках, что может делать его производство в России относительно невыгодным. При этом он подчеркнул, что дефицита топлива в стране нет.

По словам Козака, розничные цены на топливо в России — не самые высокие в мире. Он привел в пример Норвегию, где они в рублевом выражении вдвое выше, чем в России. "В США, которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин тоже подорожал вместе с мировыми ценами на нефть", — сказал он.

Повышение цен на топливо

В России в последнее время резко возросли цены на бензин. В середине апреля они превысили психологическую отметку в 40 рублей за литр.

За прошлую неделю на заправках в Москве цены увеличились сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр дизельного топлива подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.

Больше всего рост цен наблюдался в Петропавловске-Камчатском (на 4,6%), Брянске, Казани, Кемерово, Орле, Тамбове (на 3-3,4%).

Реакция органов власти

В апреле, когда цены на бензин достигли 40 рублей за литр, глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что изменения носят сезонный характер и в среднем по году не превысят уровень инфляции. По его прогнозу, в ноябре-декабре цены должны упасть.

Позже, 28 мая, ФАС сообщила, что выдала "Роснефти" предупреждение из-за понижения объемов продаж нефтепродуктов, что, в свою очередь, могло привести к росту цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизтопливо.

Правительство в качестве меры по стабилизации ситуации приняло решение уменьшить акцизы. Предполагается, что на бензин их снизят на три тысячи рублей за тонну, на дизтопливо — на две тысячи рублей.