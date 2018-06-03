РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Правительство договорилось с нефтяниками о фиксации цен на бензин‍

00:3903.06.2018
0285232
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАвтозаправочная станция. Архивное фотоАвтозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Правительство России достигло договоренности с нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак телеканалу "Россия 1".

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Замороженный бензин. Когда перестанут расти цены на топливо
Во встрече участвовали 13 крупнейших нефтяных компаний страны. По словам Козака, у них есть понимание того, что подобный рост цен не только представляет собой проблему для простых граждан, автолюбителей, но и является существенной нагрузкой на сельское хозяйство, потребителей дизельного топлива.

Поэтому в целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к необходимости балансировать, чтобы учитывались интересы экономики, добавил Козак.

Он добавил, что акцизы на бензин и дизельное топливо будут снижены — это было решено еще до этого совещания. Снижение произойдет не с 1 июля, как ранее планировалось, а с 1 июня.

" И они умерят свои аппетиты: безудержно гнаться за такой же доходностью, как экспорт нефти, не следует", — сказал Козак.

Цены на топливо зафиксируют по состоянию на 30 мая. Снизить их, как отметил Козак, не представляется возможным, и "требовать работать себе в убыток тоже невозможно".

"Но мы понимаем, что доходность будет несколько меньше", — сказал Козак.

Автозаправочная станция
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Эксперты рассказали о возможных последствиях заморозки цен на бензин
По мнению вице-премьера, цены на бензин увеличились из-за более высоких мировых цен на нефть на внешних рынках, что может делать его производство в России относительно невыгодным. При этом он подчеркнул, что дефицита топлива в стране нет.

По словам Козака, розничные цены на топливо в России — не самые высокие в мире. Он привел в пример Норвегию, где они в рублевом выражении вдвое выше, чем в России. "В США, которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин тоже подорожал вместе с мировыми ценами на нефть", — сказал он.

Повышение цен на топливо

В России в последнее время резко возросли цены на бензин. В середине апреля они превысили психологическую отметку в 40 рублей за литр.

За прошлую неделю на заправках в Москве цены увеличились сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр дизельного топлива подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.

Больше всего рост цен наблюдался в Петропавловске-Камчатском (на 4,6%), Брянске, Казани, Кемерово, Орле, Тамбове (на 3-3,4%).

Реакция органов власти

В апреле, когда цены на бензин достигли 40 рублей за литр, глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что изменения носят сезонный характер и в среднем по году не превысят уровень инфляции. По его прогнозу, в ноябре-декабре цены должны упасть.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Рост цен на бензин: кто виноват и что делать
Позже, 28 мая, ФАС сообщила, что выдала "Роснефти" предупреждение из-за понижения объемов продаж нефтепродуктов, что, в свою очередь, могло привести к росту цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизтопливо.

Правительство в качестве меры по стабилизации ситуации приняло решение уменьшить акцизы. Предполагается, что на бензин их снизят на три тысячи рублей за тонну, на дизтопливо — на две тысячи рублей.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена