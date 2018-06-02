Шесть стран G7 выразили беспокойство пошлинами США

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Шесть стран по итогам встречи министров финансов стран "Большой семерки" (G7) в Канаде выразили беспокойство в связи с пошлинами на ввозимые в США из Европы, Канады и других стран сталь и алюминий.
"Мы обеспокоены тем, что эти действия неблагоприятны для нашей экономики, они на самом деле деструктивны. Это систематически фиксировалось шестью странами, которые выразили свою точку зрения секретарю (главе Минфина США Стивену. — Прим. ред.) Мнучину. Я ожидаю, что подобные настроения будут переданы раунду переговоров лидеров, и они проведут подобное обсуждение", — заявил министр финансов Канады Билл Морно на общей пресс-конференции по итогам G7.
Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице Министерства финансов Канады в Facebook.
Он также подчеркнул, что за последние несколько дней мнения в ходе встречи G7 разошлись.
В минувший четверг стало известно, что Вашингтон вводит пошлины — 25 и 10 процентов — в отношении ввозимых в США стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Ряд стран уже отреагировали на решение США. Так, ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Канада и Мексика ранее объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.