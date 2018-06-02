Трамп объяснил введение торговых пошлин

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон должен вводить пошлины против торгующих в Соединенных Штатах стран. По его мнению, только таким образом можно добиться справедливой торговли на равных условиях.

"К США должны, в конце концов, относиться честно в сфере торговли. Если мы не облагаем пошлинами товары других стран, а они требуют от нас 25, 50 или даже 100 процентов, то это нечестно, такое терпеть больше нельзя. Это не свободная или честная торговля, это глупая торговля!" — написал Трамп в твиттере.

С первого июня США ввели двадцатипятипроцентные таможенные пошлины на импорт стали и десятипроцентные — на импорт алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики, а ранее — из России и других стран.

В свою очередь, ЕС оспорил решение Вашингтона в ВТО. Канада и Мексика считают введение пошлин нарушением установленных ранее правил торговли.

Россия также намерена принять меры в ответ на введение Вашингтоном пошлин. По оценкам Минпромторга, подобным шагом США нанесли России ущерб в три миллиарда долларов.