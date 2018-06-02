Медведев обсудил с Йылдырымом строительство "Турецкого потока"

Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока

Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил по телефону со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Согласно сообщению, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"В ходе разговора были затронуты актуальные вопросы российско-турецких торгово-экономических отношений и продвижения крупных совместных энергетических проектов, включая строительство в Турции атомной электростанции "Аккую" и сооружения газопровода "Турецкий поток", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы правительств двух стран отметили важность активизации взаимодействия по линии заинтересованных министерств и ведомств России и Турции с целью создания благоприятных условий для наращивания двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений.

Йылдырым также поздравил Медведева с назначением на должность председателя правительства РФ и передал поздравления с наступающим Днем России, добавляется в сообщении.