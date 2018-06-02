Козак рассказал, как правительство собирается сбалансировать бюджет

МАГАДАН, 2 июн — РИА Новости. Правительство России сбалансирует бюджет без сокращения расходов, распределив сверхдоходы от продажи нефти и не нефтегазового сектора, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1", которая уже вышла на дальневосточном дубле.

"У нас есть понимание, каким образом отрегулировать доходы и расходы федерального бюджета. Это мы будем делать осенью, зависит от того, каким образом будут расти не нефтегазовые доходы. Нефтегазовые у нас точно растут вместе с мировыми ценами. Поэтому окно возможностей у правительства достаточно большое. Федеральный бюджет находится в нашей власти, мы его отбалансируем, при этом нет необходимости сокращать расходы", — сказал вице-премьер.

"Дополнительные нефтегазовые доходы исчисляются более чем в два триллиона рублей. И не нефтегазовый сектор демонстрирует хорошие темпы роста. Темпы роста промышленного производства в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года", — добавил Козак.