Козак рассказал, как правительство собирается сбалансировать бюджет

МАГАДАН, 2 июн — РИА Новости. Правительство России сбалансирует бюджет без сокращения расходов, распределив сверхдоходы от продажи нефти и не нефтегазового сектора, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1", которая уже вышла на дальневосточном дубле.
"Дополнительные нефтегазовые доходы исчисляются более чем в два триллиона рублей. И не нефтегазовый сектор демонстрирует хорошие темпы роста. Темпы роста промышленного производства в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года", — добавил Козак.