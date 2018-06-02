Правительство договорилось с нефтяниками о фиксации цен на бензин

МАГАДАН, 2 июн — РИА Новости. Правительство договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак рассказал в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Вице-премьер также пояснил, что акцизы на топливо снизят не с 1 июля, как планировалось, а с 1 июня.
Эти цены зафиксируют по состоянию на 30 мая. Снизить их, по словам Козака, невозможно, и "требовать работать себе в убыток тоже невозможно".
"Но мы понимаем, что доходность будет несколько меньше", — заключил вице-премьер.
Рост цен на топливо
В последнее время в России резко возросли цены на бензин. Например, за прошлую неделю на столичных заправках они подскочили сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр "дизеля" подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.
17.6%Более десяти тысяч рублей
31.7%От пяти до десяти тысяч
32.4%До пяти тысяч
18.3%Не пользуюсь автомобилем
Тем не менее 28 мая служба сообщила, что выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения компанией объемов продаж нефтепродуктов, что, в свою очередь, могло привести к росту цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизтопливо.
В этих условиях правительство решило снизить акцизы. Предполагается, что на бензин их снизят на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на две тысячи рублей.