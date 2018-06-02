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Экономика

Правительство договорилось с нефтяниками о фиксации цен на бензин

13:3802.06.2018
(обновлено: 13:43 02.06.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАвтозаправочная станция. Архивное фотоАвтозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МАГАДАН, 2 июн — РИА Новости. Правительство договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак рассказал в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аналитик объяснил рост цен на бензин в России
"Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями — тринадцать компаний. Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня, в летний период, это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан. Это существенная финансовая нагрузка прежде всего на сельское хозяйство, на потребителей дизельного топлива. В целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что мы должны балансировать, мы нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики", — сказал он.

Вице-премьер также пояснил, что акцизы на топливо снизят не с 1 июля, как планировалось, а с 1 июня.

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Замороженный бензин. Когда перестанут расти цены на топливо
"Мы договорились, что пойдем сегодня им навстречу – фискальная нагрузка в виде акцизов на бензин и дизельное топливо будет снижена. Такое решение было принято без их участия еще до этого совещания. Но важно было глаза в глаза договориться. И они умерят свои аппетиты, чтобы безудержно гнаться за такой же доходностью, как экспорт нефти, не следует", — добавил он.

Эти цены зафиксируют по состоянию на 30 мая. Снизить их, по словам Козака, невозможно, и "требовать работать себе в убыток тоже невозможно".

"Но мы понимаем, что доходность будет несколько меньше", — заключил вице-премьер.

Рост цен на топливо

В последнее время в России резко возросли цены на бензин. Например, за прошлую неделю на столичных заправках они подскочили сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр "дизеля" подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.

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В середине апреля, когда, согласно данным Росстата, средняя цена на бензин превысила отметку 40 рублей за литр, глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что изменения носят сезонный характер и в среднем по году не превысят уровень инфляции. По словам руководителя ведомства, в ноябре-декабре цены должны упасть.

Тем не менее 28 мая служба сообщила, что выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения компанией объемов продаж нефтепродуктов, что, в свою очередь, могло привести к росту цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизтопливо.

В этих условиях правительство решило снизить акцизы. Предполагается, что на бензин их снизят на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на две тысячи рублей.

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Экономика
Комментарии
34 пользователя оставили 34 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Венедиктович
Какие благодетели. У меня даже накатилась скупая мужская слеза.
13:46
02.06.2018
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Shalaru2018
Судя по заголовку-правительство и нефтяники это отдельные группировки живущие по своим, отдельным законам??! Привет всем из 90-х!
13:47
02.06.2018
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