Глава минторга США прибыл в Китай для проведения консультаций

ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс в субботу прибыл в Пекин на очередной раунд двусторонних консультаций по торговым вопросам, американская сторона надеется на успешность этих переговоров, сообщает издание Paper.

Отмечается, что Росс прибыл в китайскую столицу рано утром с небольшим опережением запланированного графика. О том, что Росс во главе американской делегации посетит Китай со 2 по 4 июня, ранее сообщило минкоммерции КНР.

При этом в четверг вечером для ведения торгово-экономических переговоров в Пекин прибыла делегация США, в состав которой вошли более 50 человек. К настоящему моменту никакой информации об итогах или деталях их нахождения в КНР не сообщалось.

В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления, стороны договорились предпринять эффективные меры по сокращению дефицита баланса США в отношении торговли с Китаем, значительно увеличить экспорт товаров и услуг США в Китай.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне заявил, что Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин. Глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку взаимного введения пошлин США и Китаем, отметил значительный прогресс в переговорах по торговле и добавил, что Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".