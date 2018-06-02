Эксперты оценили последствия возможной легализации интернет-продаж алкоголя

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Легализация дистанционной продажи алкоголя увеличит средний чек интернет-покупок в категории продуктов питания на величину от 12 до 20%, считает глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов в интервью РИА Новости ранее сообщил, что Минфин РФ намерен в июне текущего года внести в правительство законопроект и рассчитывает уже в этом году получить на него "зеленый свет".
"Сейчас продукты питания в интернете практически не продаются, но у этой отрасли есть огромный потенциал для роста. Легализация продажи алкоголя, на наш взгляд, процентов на 12-20 увеличит средний чек этих покупок, это совершенно точно", — добавил он.