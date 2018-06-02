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Эксперты оценили последствия решения Трампа повысить квоты

02:5502.06.2018
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© AP Photo / DPA/ Roland WeihrauchСталелитейный цех. Архивное фотоСталелитейный цех. Архивное фото
© AP Photo / DPA/ Roland Weihrauch

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Введенные США ввозные пошлины на сталь и алюминий в отношении ЕС, Канады и Мексики серьезно ударят как по кошельку обычного американца, так и по всей металлургии в целом, от этого "пинг-понга" выигрыша не получит никто, за исключением лишь некоторых американских металлургов, и то лишь в краткосрочной перспективе, рассказали в рамках конференц-колла эксперты вашингтонского Атлантического совета.

Девушка в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту. Архивное фото
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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Новые пошлины на импорт стали и алюминия из Мексики, Канады и Евросоюза вступили в силу в полночь (8.00 мск). Согласно им США облагает пошлинами стальную продукцию в размере 25% и алюминиевую — 10%.

Для других стран эти ограничения действуют уже с 23 марта. Отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, а также страны Евросоюза. 3 мая стало известно, что введение пошлин для этих государств отложено до 1 июня. Вплоть до утра четверга сохранялась интрига – переговоры этих стран с США продолжались. Но в итоге даже ближайшим союзникам США – ЕС и партнерам по НАФТА (Канаде и Мексике) не удалось договориться.

Директор Adrienne Arsht Latin America Centre при Атлантическом Совете Джейсон Марчак считает, что введение пошлин в отношении ЕС, Канады и Мексики — очень значимый шаг. "ЕС это 21% в поставках стали в США, 18% — Канада, Мексика — 9%. По алюминию — Канада 31%, ЕС — 7%, Мексика — 2%. Это серьезно ударит не только по импорту, но и продукции, которая выпускается здесь", — заявил он в ходе конференц-колла.

Итальянский флаг. Архивное фото
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
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По его словам, в данной ситуации никто не выиграет. "Может быть, в краткосрочной перспективе кто-то в этой отрасли (в металлургии) в США и выиграет. Но ведь сталелитейная отрасль в США на самом деле даже не имеет достаточной емкости, чтобы произвести столько стали и алюминия, сколько нужно Соединенным Штатам", — добавил Марчак.

По словам эксперта, решение Дональда Трампа взвинтит цены на широкий спектр продукции. "Стоимость алюминия и стали в США, скорее всего, возрастет. Мы увидим не только рост стоимости импорта на алюминиевую и стальную продукцию, но и стоимости производимой на месте такой продукции. И вся индустрия в целом может пережить скачок цен и в Канаде, и в Мексике, и во всем мире. Производители в этих странах просто будут пытаться сократить издержки. В итоге американские потребители просто будут платить более высокую цену — эти издержки лягут на них", — говорит он.

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© AP Photo / Evan Vucci
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Директор "Глобальных бизнес и экономических программ" при Атлантическом совете Барт Остервельд охарактеризовал это действие США как "неэффективное воздействие на экономическую систему". "Конечно, кто-то будет счастлив, что его предприятие, которое готовилось к закрытию, продолжит работу, но стоимость продукции, оборудования, в том числе и для фермеров США будет медленно повышаться. Это я и называю неэффективное воздействие на экономическую систему", — отметил он.

Кроме того, это решение негативно отразится на диалоге с партерами по Европе, которые озадачены уже сменой позиции по иранской сделке. "Они в очередной раз поставят под сомнение надежность США как партнера", — отметил он.

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При этом Марчак добавил, что ответные меры, например от Канады, могут затронуть поставки широкого спектра продукции из Америки, начиная от варенья, заканчивая матрасами, яхтами и скутерами. "Мексика может обложить пошлинами продукцию из США на 4 миллиарда долларов — лампы, сосиски, яблоки…. Это настоящий пинг-понг, от которого не выиграет никто", — считает эксперт.

При этом, партнер консалтинговой компании EWSA Майкл Мур считает, что вряд ли последствия будут столь серьезны. По его словам, многие из крупнейших зарубежных игроков в области металлургии, в том числе и из РФ, имеют активы в США. Так что, возможно, они сумеют переориентировать выпуск продукции непосредственно в Соединенных Штатах, что смягчит негативный эффект от введения пошлин.

"Возможно, будет какая-то специфическая продукция, которая не выпускается в США. Этот вопрос уже должен обсуждаться игроками американского бизнеса с правительством, чтобы убедить его сделать исключение из пошлин", — отметил он.

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