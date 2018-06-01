Глава ФАС призвал "залить" рынок бензином ради сдерживания цен

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил о необходимости насытить нефтяной рынок предложениями, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на бензин.

Артемьев призвал увеличить производство нефтепродуктов и сохранить сниженные акцизы на топливо как минимум до конца года.

"Грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было этого дефицита", — заявил он. Артемьев также допустил снижение уровня экспорта в качестве крайней меры.

Социальная ответственность

Глава ФАС считает, что не стоит принуждать компании к каким-либо действиям. По его мнению, решение об ограничении экспорта нефтепродуктов должно приниматься на добровольной основе.

"Должна быть социальная ответственность, что мы не бросаем наших потребителей. До парадокса доведу эту ситуацию: а если 200 долларов будет за баррель, это что, значит, надо весь бензин вывезти из нашей страны и оставить сухие бензоколонки?" — подчеркнул он.

Артемьев также отметил, что вопрос о начале интервенций в части нефтепродуктов не стоит на повестке дня.

"Емкость рынка такая большая, что объем интервенций должен быть очень большим, а свободных запасов нет ни у нефтяных компаний, ни у Росрезерва", — заявил он.

Ситуация на нефтяном рынке

Ранее российские власти анонсировали планы по снижению акцизов на топливо из-за роста цен. Предполагается, что акцизы на бензин будут снижены на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на две тысячи рублей.

В среду на совещании с вице-премьером Дмитрием Козаком представители нефтяной отрасли пообещали сохранять текущие розничные цены на топливо. Предполагается, что подобный шаг поможет стабилизировать оптовый рынок.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, например, в апреле цены на бензин повысились на 13 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. В мае средние розничные цены по России превысили 42 рубля за литр.