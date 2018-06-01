Евро снизился почти на пятьдесят копеек

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Рубль вечером повышался к доллару и евро, игнорируя сползание рынка нефти в район 76,7 доллара за баррель сорта Brent.

Локальный спрос на рубли поддержал валюту РФ, поясняют эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.19 мск снижался на 29 копеек, до 62,11 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 72,49 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль прибавил

Рубль вечером растет по отношению к доллару и евро, несмотря на сползание рынка нефти в район 76,7 доллара за баррель сорта Brent.

Попытки "черного золота" вернуться к 78 долларам не удались. Кроме перспектив сворачивания соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти "быков" настораживает рост среднесуточной добычи нефти в США. В марте она вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории достигла 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% в месячном выражении и на 14,6% в годовом.

Тем не менее, рубль не обращает внимания на слабую нефть на фоне локального роста спроса на рублевую ликвидность. Кроме того, рост мировых фондовых рынков поддерживает интерес к рисковым активам.

В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,5-0,7%, а рублевая цена нефти сползла в район отметки 4,75 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и рекомендации

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,5-62,5 рубля, евро – в коридоре 71,9-73,1 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

При этом многое будет зависеть от динамики американской валюты. Курс доллара в очередной раз оказался на стыке противоборствующих факторов, рассуждает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова. Несмотря на ухудшение ряда макроэкономических показателей, высока вероятность восстановления положительной динамики курса американской валюты, считает она.

Подробнее о том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>

"В роли укрепляющих факторов следует указать ускоренный рост потребительских расходов и расходов на строительство, а также значительное улучшение ситуации на рынке труда. На фоне растущей занятости и средней почасовой оплаты труда есть вероятность дальнейшего расширения потребительского спроса американцев, что выступает одним из катализаторов роста американской экономики. В роли ослабляющих факторов выступает ухудшение показателей фондового рынка США", — заключила эксперт.