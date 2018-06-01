Евро снизился почти на пятьдесят копеек

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Рубль вечером повышался к доллару и евро, игнорируя сползание рынка нефти в район 76,7 доллара за баррель сорта Brent.
Локальный спрос на рубли поддержал валюту РФ, поясняют эксперты.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.19 мск снижался на 29 копеек, до 62,11 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 72,49 рубля, следует из данных Московской биржи.
Рубль прибавил
Попытки "черного золота" вернуться к 78 долларам не удались. Кроме перспектив сворачивания соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти "быков" настораживает рост среднесуточной добычи нефти в США. В марте она вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории достигла 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% в месячном выражении и на 14,6% в годовом.
Тем не менее, рубль не обращает внимания на слабую нефть на фоне локального роста спроса на рублевую ликвидность. Кроме того, рост мировых фондовых рынков поддерживает интерес к рисковым активам.
В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,5-0,7%, а рублевая цена нефти сползла в район отметки 4,75 тысячи рублей за баррель.
Прогнозы и рекомендации
При этом многое будет зависеть от динамики американской валюты. Курс доллара в очередной раз оказался на стыке противоборствующих факторов, рассуждает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова. Несмотря на ухудшение ряда макроэкономических показателей, высока вероятность восстановления положительной динамики курса американской валюты, считает она.