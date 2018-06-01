В России вырос спрос на билеты в поезда, курсирующие между городами ЧМ-2018

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Спрос на железнодорожные билеты на прямые поезда дальнего следования, курсирующие в сообщении с 11 городами проведения Чемпионата мира по футболу и прибывающие в дни проведения матчей, вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
"По состоянию на 1 июня 2018 года спрос на билеты на прямые поезда, курсирующие в сообщении с 11 городами-организаторами и прибывающие в даты проведения матчей, вырос на 58% к сопоставимому периоду 2017 года", — сообщили в ФПК в пятницу.
Компания, напомнили в ФПК, обеспечивает возросший спрос назначением дополнительных поездов в данный период.
"Наибольший рост продаж наблюдается по поездам в сообщении с Саранском, Самарой, Казанью, Москвой и Нижним Новгородом", — добавили в ФПК.