Россия и ОАЭ намерены расширить сотрудничество по возобновляемой энергии

Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян во время встречи. 1 июня 2018

Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян во время встречи. 1 июня 2018

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты намерены расширить сотрудничество в области возобновляемой энергии и мирного атома, говорится в декларации о стратегическом партнерстве между двумя государствами.

"Стороны подтверждают стремление к дальнейшему налаживанию сотрудничества в других сферах, в частности… расширение сотрудничества в области возобновляемой энергии", — говорится в документе.

Стороны также продолжат кооперацию в области мирного использования атомной энергии в целях создания эффективного безуглеродного источника энергии. "В том числе в части обмена опытом, проведения совместных научно-технических исследований и работ в сфере реакторного строительства, текущих наработок в начальной стадии ядерно-топливного цикла и перспективного ядерно-топливного цикла", — говорится в декларации.

"Росатом" и ОАЭ реализуют ряд совместных проектов в этой сфере — осуществляются поставки природного и обогащенного урана для первой в Эмиратах АЭС "Барака", строительство первого энергоблока которой было завершено в марте, имеются контракты на поставку в эту страну радиоактивных изотопов и оборудования на завод по переработке опасных промышленных отходов.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил в ноябре прошлого года, что Россия ведет переговоры по утилизации отработавшего ядерного топлива с АЭС "Барака".