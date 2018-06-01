Россия и ОАЭ намерены расширить сотрудничество по возобновляемой энергии

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты намерены расширить сотрудничество в области возобновляемой энергии и мирного атома, говорится в декларации о стратегическом партнерстве между двумя государствами.
Стороны также продолжат кооперацию в области мирного использования атомной энергии в целях создания эффективного безуглеродного источника энергии. "В том числе в части обмена опытом, проведения совместных научно-технических исследований и работ в сфере реакторного строительства, текущих наработок в начальной стадии ядерно-топливного цикла и перспективного ядерно-топливного цикла", — говорится в декларации.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил в ноябре прошлого года, что Россия ведет переговоры по утилизации отработавшего ядерного топлива с АЭС "Барака".