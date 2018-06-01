Россия и ОАЭ планируют сотрудничать по нефти и газу

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия и ОАЭ намерены развивать сотрудничество с энергетике, в частности в нефтегазовой сфере, поддерживать контакты для обеспечения сбалансированности и стабильности мирового рынка углеводородов, говорится в декларации о стратегическом партнерстве между двумя государствами.

"Стороны подтверждают стремление к дальнейшему налаживанию сотрудничества в других сферах, в частности в сфере энергетики, в особенности по вопросам нефти и газа", — говорится в документе.

Конкретные механизмы описаны так: "Поддержка контактов в целях обеспечения сбалансированности и стабильности мирового рынка углеводородов с учетом интересов производителей и потребителей. Сотрудничество в рамках профильных международных площадок, включая Форум стран-экспортеров газа".

Еще один пункт — "содействие более широкому применению природного газа как экономически эффективного и экологически чистого вида топлива в целях устойчивого развития, а также сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату".