"Саратовские авиалинии" завершат массовые сокращения до 10 сентября

САРАТОВ, 1 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Авиакомпания "Саратовские авиалинии", прекратившая полеты, намерена до 10 сентября завершить процедуру массового сокращения штата, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства занятости, труда и миграции области.

"Саратовские авиалинии" с 31 мая прекратили деятельность в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта. Ранее в областном минзанятости сообщили РИА Новости, что перевозчик уведомил центр занятости о массовом сокращении штата с 30 августа — увольнению подлежат 998 из 1003 работников.

"Дата начала высвобождения (штата) — 30 августа, дата окончания высвобождения — 10 сентября", — сказала собеседница агентства. Она также отметила, что перевозчик представил в центр занятости список из 932 работников, подлежащих сокращению, из них, по данным работодателя, 712 человек имеют прописку в Саратове, 158 – в районах области и 62 — в других регионах РФ.

"Список в настоящее время уточняется… По предварительной информации, предоставленной работодателем, наибольшее количество высвобождаемых работников имеют специальности бортпроводника, инженера, инспектора, авиационного техника, бортмеханика, пилота, специалиста, водителя, уборщика помещений", — пояснили в минзанятости.

Собеседница агентства добавила, что в офисе авиакомпании в Саратове с 31 мая организован консультационный пункт, где работники могут получить юридические консультации в сфере занятости, информационные консультации о ситуации на рынке труда, узнать о перечне имеющихся вакансий, заявленных работодателями Саратова. "В первый день работы пункта обращений не было", — отметила она.

Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили РИА Новости, что акционер "Саратовских авиалиний" Аркадий Евстафьев подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании с прежним названием. В ведомстве отметили, что таким образом в регионе планируется сохранить квалифицированные рабочие места.