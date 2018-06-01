"Нафтогаз" пригрозил "Газпрому" повышением тарифа на транзит

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинская компания "Нафтогаз" заявила, что готова сохранить стоимость транзита российского газа на 2020-2028 годы на нынешнем уровне, если "Газпром" согласится на рост тарифов в 2018-2019 годах в общей сложности на 2,3 миллиарда долларов.

Как пишет "Коммерсант", "Нафтогаз" предложил несколько вариантов. В первом случае предусматривается, что "Газпром" будет самостоятельно бронировать мощности газотранспортной системы Украины. Тогда применимым правом для контракта будет украинское, которое, как утверждает Киев, гармонизировано с энергетическим законодательством Евросоюза.

Второй вариант предполагает продажу голубого топлива "Нафтогазу" на восточной границе Украины и обратную покупку на западной. Тогда плату за транзит оформят как маржу между сделками, а правом для контракта будет шведское.

Риски высоки

Директор Аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев прокомментировал позицию украинской стороны.

По его словам, вскоре появятся "Турецкий поток" и "Северный поток-2" и никакого транзита через Украину не будет. Как считает аналитик, киевские власти это понимают, но стараются предложить альтернативные условия в надежде, что "Газпром" на это согласится.

"С моей точки зрения, "Газпром" не согласится. Финансовые условия-то, может быть, и нормальные, но риски транзита через Украину очень высоки. Плюс Украина — недружественное государство, и нечего подкармливать его платежами", — отметил специалист в эфире радио Sputnik.

При этом аналитик напомнил, что первая ветка "Турецкого потока" почти готова и газ в Турцию пойдет напрямую — уже без украинского транзита.

Невыгодный транзит

Генеральный директор российского Института национальной энергетики Сергей Правосудов, в свою очередь, отметил, что "Газпрому" просто не хватит мощностей сохранить поставки газа через Украину при одновременном использовании "Северного потока-2".

"Поскольку стоимость транзита через "Северный поток-2" ниже, а Украина просит увеличить тариф на транзит, маршрут через Украину будет еще более невыгоден "Газпрому", — отметил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Завершение строительства трубопровода ожидается в началу 2020 года.