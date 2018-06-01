Евросоюз и США не находятся в состоянии торговой войны, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия не считает, что Евросоюз и США находятся в состоянии торговой войны из-за новых пошлин Вашингтона на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран союза, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции.

"Мы не в торговой войне, но мы находимся в очень сложной ситуации, которая вызвана США и этими тарифами, введенными не только в отношении ЕС, но и в отношении других крупных экономических игроков в мире", — сказала она.

Соединенные Штаты вводят пошлины в размере 25% на стальную и 10% — на алюминиевую продукцию из Европы, Канады и Мексики и ряда других стран, за исключением Аргентины.

Евросоюз уже заявил о трех направлениях действий в ответ на меры США: открытие уже 1 июня спора в ВТО, наложение пошлин на импорт ряда товаров из США для ребалансировки ситуации в рамках правил Всемирной торговой организации, а также о возможности ввести защитные меры на рынке стали, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.