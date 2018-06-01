БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. ЕС инициировал разбирательство в ВТО из-за действующих в Китае правил по интеллектуальной собственности европейских компаний, сообщила в пятницу пресс-служба Еврокомиссии.

"ЕС инициирует 1 июня дело в ВТО против несправедливой передачи технологий. ЕС начал разбирательство в связи с китайским законодательством, которое подрывает права интеллектуальной собственности европейских компаний", — заявили в Еврокомиссии.

"Технологические инновации и ноу-хау являются основой нашей экономики, основанной на знаниях. Это то, что сохраняет наши компании конкурентоспособными на мировом рынке и поддерживает сотни тысяч рабочих мест по всей Европе. Мы не можем позволить ни одной стране заставить наши компании отказаться от этих с трудом заработанных знаний на своей границе. Это противоречит международным правилам, которые мы все согласовали в ВТО. Если основные игроки не будут придерживаться правил, вся система может рухнуть", — прокомментировала это решение еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

В ЕК считают, что европейские компании, которые приходят на рынок Китая, вынуждены предоставлять права собственности или использования своей технологии местным китайским предприятиям и лишены возможности свободно договариваться о рыночных условиях в соглашениях о передаче технологии.

"Это противоречит основным правам, которыми компании должны пользоваться в соответствии с правилами и нормами ВТО, в частности в соответствии с соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности", — заявили в пресс-службе.

В ЕК также отметили, что "если запрошенные сегодня консультации не достигнут удовлетворительного решения в течение 60 дней, ЕС сможет обратиться к ВТО с просьбой о создании группы для вынесения решения по этому вопросу".