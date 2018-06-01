ЛОНДОН, 1 июн – РИА Новости, Мария Табак. Ситуация вокруг британской визы Романа Абрамовича может сказаться на других российских бизнесменах, планирующих въехать в Великобританию по визе инвестора, заявил в интервью РИА Новости юрист миграционной практики лондонской юридической фирмы Seddons Solicitors Ахмед Ахджина.

Ранее издание Bell со ссылкой на источники написало, что у Абрамовича возникли сложности с получением британской визы. Источник из окружения бизнесмена пояснил РИА Новости, что Британия не отказывала ему в выдаче инвестиционной визы и речь идет о затянувшейся процедуре продления. В свою очередь, Daily Telegraph писала, что Абрамовичу для получения новой визы, возможно, придется объяснить британским властям, как он стал обладателем крупного состояния.

Газета Sun в пятницу сообщила, что Абрамович отозвал заявку на получение новых визовых документов. По словам источника газеты, бизнесмену уже не требуется британская инвестиционная виза, после того, как он получил гражданство Израиля.

Четкий мандат на проверки

"Точно неизвестно, связана ли задержка выдачи визы господину Абрамовичу с проверками МВД Великобритании в отношении происхождения его капитала. Что известно – это то, что МВД дало четкий мандат на проведение дальнейших проверок источников состояния частных лиц, первоначально приехавших в Великобританию по визе инвестора Tier 1 до 2015 года", — отметил Ахджина.

Он напомнил, что в марте занимавшая должность министра внутренних дел Амбер Радд сообщила парламентариям, что поручила сотрудникам МВД проверить, каким образом 700 богатых россиян, которым были до 2015 года выданы визы инвестора Tier 1, приобрели свое состояние. Это было также подтверждено министром по вопросам безопасности Беном Уоллесом, который заявил, что в 2014 и 2015 году были приняты меры по ужесточению правил выдачи виз инвестора Tier 1, что, в частности, предполагает предоставление новых полномочий отказывать в выдаче виз, "когда есть резонные основания предполагать, что средства были получены незаконным образом".

"МВД, однако, воздержалось от того, чтобы сообщить, какие действия будут предприниматься в том случае, если выяснится, что обладатели визы инвестора Tier 1 стали владельцами состояний через преступления или правонарушения", — отметил юрист.

Что будет с Абрамовичем и другими инвесторами

В случае отказа в выдаче визы Абрамович своих активов в Великобритании не лишится, убежден эксперт.

"Отказ во въезде в Великобританию обычно не приводит к изъятию активов данного лица властями, поскольку отказ во въезде не означает, что данное лицо виновно в правонарушении", — пояснил Ахджина.

Он также прокомментировал вопрос о том, может ли задержка с выдачей визы Абрамовичу быть связана с новым законом "О криминальных финансах". Этот закон дает британским властям полномочия требовать объяснений происхождения капиталов размером более 50 тысяч фунтов стерлингов и в случае отсутствия удовлетворительного ответа замораживать активы. Ахджина ответил, что теоретически связь между законом и задержкой визы может быть, однако явных указаний на это нет.

"Вероятность связи есть, однако наверняка неизвестно, связан ли закон с задержкой выдачи визы господину Абрамовичу. Как я уже отметил, МВД имеет четкий мандат на проведение дополнительных проверок в отношении происхождения состояния частных лиц и того, как у них появилось данное состояние. Это может быть одной из причин задержки", — отметил юрист.

Израильский паспорт может помочь Абрамовичу, считает он.

"Получение израильского гражданства поможет господину Абрамовичу, так как владельцы израильских паспортов имеют право ездить в Великобританию без визы и находиться в Великобритании в течение коротких периодов до 6 месяцев, в то время как владельцы российских паспортов сначала должны подать и получить визу для въезда в Великобританию", — сказал юрист.

На вопрос о том, может ли ситуация вокруг Абрамовича негативно повлиять на визовые заявки других российских бизнесменов, Ахджина ответил утвердительно.

"Данный случай, как и недавний спор между Великобританией и Россией касательно предполагаемого отравления бывшего шпиона, может затронуть ряд россиян, которые хотят приехать в Великобританию по визам инвестора, поскольку, судя по всему, МВД сейчас пристальней, чем когда-либо, рассматривает визовые запросы от российских бизнесменов и то, каким образом они обеспечили себе состояние", — отметил он.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.