"Уральские авиалинии" будут перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Уральские авиалинии" с 1 по 30 июня перевезут пассажиров с билетами "Саратовских авиалиний" на своих рейсах, сообщается в пресс-релизе "Уральских авиалиний".

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая.

"С 1 июня авиакомпания "Уральские авиалинии" перевозит пассажиров с билетами "Саратовских авиалиний" на собственных рейсах. Перевозка осуществляется при наличии свободных мест до 30 июня 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры "Саратовских авиалиний" с действительными билетами допускаются к посадке на рейс по маршрутам из Красноярска в Сочи и обратно, а также из Казани в Симферополь и обратно.

Для посадки на рейс клиентам авиакомпании "Саратовские авиалиний", имеющих на руках действительный билет, необходимо обращаться в представительства авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропортах отправления.