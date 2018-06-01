Медведев назвал цифровизацию одной из наиболее важных задач в формате СНГ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял участие в заседании совета глав правительств государств-участников СНГ в узком составе и назвал цифровизацию одной из наиболее важных задач в форматах Евразийского союза и СНГ, сообщается на сайте правительства РФ в пятницу.

"Одной из наших наиболее важных задач как в формате Евразийского союза, так и в формате СНГ, естественно, является цифровизация наших экономик. Это объективная потребность, которую мы должны учитывать при дальнейшем развитии торгово-экономических отношений в Содружестве", — подчеркнул Медведев.

Премьер-министр напомнил, что в России выполняется программа "Цифровая экономика", происходит активное внедрение системы электронного отслеживания товаров. Маркировка товаров средствами идентификации применяется в Евразийском экономическом союзе.

"И я считаю, что она (программа – ред.) абсолютно на таких же началах может применяться и в условиях СНГ. Тем более что мы тем самым создаём механизм обеспечения законного оборота товаров, гарантируем равные условия конкуренции, защиту прав потребителей и принимаем меры по ликвидации серого рынка и контрафакта", — заявил глава правительства РФ.

Медведев отметил, что, несмотря на несовершенство форматов СНГ, правительство РФ рассматривает сотрудничество с ближайшими партнерами и соседями в форматах СНГ и ЕАЭС в качестве безусловного приоритета.

"Будем и в дальнейшем наращивать интеграционное взаимодействие на экономическом направлении, продолжать сокращать административные процедуры, убирать торговые барьеры, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта", — уточнил глава российского правительства.

Медведев также заявил о намерении повышать конкурентоспособность товаров, активизировать развитие несырьевых секторов экономики – обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Он выразил уверенность в том, что осуществление этих целей приведёт к положительному эффекту для многостороннего сотрудничества.