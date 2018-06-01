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Экономика

"Нафтогаз" пригрозил "Газпрому" повышением тарифа на транзит‍

12:5401.06.2018
(обновлено: 13:19 01.06.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазокомпрессорная станция на Украине. Архивное фотоГазокомпрессорная станция на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинская компания "Нафтогаз" заявила, что готова сохранить стоимость транзита российского газа на 2020-2028 годы на нынешнем уровне, если "Газпром" согласится на рост тарифов в 2018-2019 годах в общей сложности на 2,3 миллиарда долларов. 

Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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О планах украинской компании написал "Коммерсант". По словам источников издания, такие предложения коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко направил зампреду правления "Газпрома" Александру Медведеву в начале мая.

"Нафтогаз" предлагает несколько вариантов. В первом случае предусматривается, что "Газпром" будет самостоятельно бронировать мощности газотранспортной системы Украины. Тогда применимым правом для контракта будет украинское, которое, как утверждает Киев, гармонизировано с энергетическим законодательством Евросоюза.

Второй вариант предполагает продажу голубого топлива "Нафтогазу" на восточной границе Украины и обратную покупку на западной. Тогда плату за транзит оформят как маржу между сделками, а правом для контракта будет шведское.

Сколько хочет получить Киев

Нынешние тарифы на прокачку "Нафтогаз" считает заниженными и настаивает на их повышении в рамках уже действующего контракта. Соответствующее уведомление украинская компания направила "Газпрому" 13 марта. Если договориться не удастся, Киев собирается обратиться в арбитраж.

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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В "Нафтогазе" считают, что "Газпром" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража будет в 2018-2019 годах прокачивать по ГТС Украины не менее 110 миллиардов кубометров. Это принесло бы "Нафтогазу" 2,55 миллиарда долларов ежегодно, но он хочет 3,7 миллиарда — то есть тарифы должны вырасти примерно на 33 процента.

После 2019 года украинская компания согласна на 2,7 миллиарда долларов в год, но при условии, что транзит так и останется в объеме 110 миллиардов кубометров.

"Нафтогаз" предлагает перенести повышенные платежи на 2020-2028 годы, тогда в ближайшие два года тариф не изменится, а затем средний платеж составит по 3,2 миллиарда долларов.

Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Газпром" же не только не собирается прокачивать по 110 миллиардов кубометров в год, но и намерен снизить транзит до 10-15 миллиардов кубометров.

Как сообщили источники газеты, если "Газпром" будет настаивать на снижении тарифов или откажется гарантировать загрузку ГТС в 110 миллиардов кубометров, "Нафтогаз" потребует в арбитраже компенсацию за обесценивание ГТС из-за неполной окупаемости инвестиций. При тарифе в один доллар и транзите до 13 миллиардов кубометров это составит 11 миллиардов долларов, при нынешнем тарифе и транзите в 65 миллиардов кубометров — шесть миллиардов долларов.

"Газпром" вряд ли согласится

Предложение "Нафтогаза" прокомментировал директор Аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев. По его мнению, никакого транзита через Украину не будет.

Газовое оборудование. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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В Киеве это понимают, считает аналитик, но стараются предложить какие-то альтернативные условия на случай, если "Газпром" вдруг на это согласится.

"С моей точки зрения, "Газпром" не согласится. Финансовые условия-то, может быть, и нормальные, но риски транзита через Украину очень высоки. Плюс Украина – недружественное государство, и нечего подкармливать его платежами. Поэтому "Газпром" будет экспортировать через "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", — сказал Разуваев в  эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что первая нитка "Турецкого потока" уже почти готова и газ скоро пойдет в Турцию напрямую.

При этом российские власти, в частности президент Владимир Путин, заявляли, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину с учетом потребностей Европы, но только если он будет экономически целесообразным.

Попытки взыскать 2,56 миллиарда

На днях президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов — в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Процесс взыскания средств начался с попытки ареста активов "Газпрома" в Швейцарии — акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (операторов действующего "Северного потока" и строящегося "Северного потока — 2").

Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, судебные приставы посетили офис компании Nord Stream AG, но арест активов или имущества ни этой компании, ни Nord Stream 2 AG  не производился.

В Nord Stream 2 AG сообщили, что компания 29 мая получила постановление о наложении обеспечительных мер в рамках процедуры взыскания с "Газпрома" средств по решению стокгольмского арбитража. При этом представитель компании не уточнил, означает ли это арест акций или имущества, но заверил, что постановление не оказывает влияния на проект строительства газопровода "Северный поток — 2".

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В "Газпроме" же заявили, что знают о действиях "Нафтогаза", но официальных уведомлений по процедуре взыскания средств не получали. По словам вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, компания за помощью пока не обращалась.

Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит газа в декабре и феврале. В результате он обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что эти решения создают дисбаланс в пользу Киева, поэтому он обжалует их, а также начнет процедуру расторжения самих контрактов. В марте "Газпром" подал в шведские суды жалобы, а в мае потребовал полной отмены решения по транзитному контракту.

Украинская арифметика
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Украинская арифметика
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Экономика
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9 пользователей оставили 9 комментариев
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loj.1112018
----украина хочет поднять цены на транзит российского газа----

Но если хочет то пусть поднимает, хоть в восемь раз. Никто не мешает. Вот только самого транзита у нее не будет)))
12:58
01.06.2018
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