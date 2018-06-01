Технику "Швабе" задействовали в военно-тактической игре

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Техника "Швабе" прошла обкатку в рамках прошедшей на подмосковном полигоне "Алабино" международной военно-тактической игры "Война: Сутки на броне", сообщает пресс- служба холдинга.

Игра "Война: Сутки на броне" — одно из крупнейших страйкбольных мероприятий в России с массовым применением военной техники и авиации. Организаторами мероприятия, направленного на патриотическое воспитание молодежи, выступили автономная некоммерческая организация "Стратег" и оргкомитет военно-тактических игр "ЗАРЯ". Событие поддержали Министерство обороны РФ, ДОСААФ России и телеканал "Звезда".

"Это уникальное мероприятие, по своему масштабу и географии участников не имеющее аналогов в мире. "Война: Сутки на броне" — по-настоящему яркое событие со сложившимися традициями и широкими возможностями для прямого диалога производителя и потребителя наблюдательной, прицельной и другой техники в реальных условиях ее применения", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

По сообщению пресс-службы "Швабе", испытания прошли высокотехнологичные гражданские прицелы и наблюдательные приборы, кроме того, тест-драйв прошел новый универсальный вездеход собственного серийного производства СБХ-10, который является первым опытом холдинга в области создания транспортных средств гражданского назначения.