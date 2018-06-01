Индустриальный парк "Феникс" введут в строй в I квартале 2019 года

СМОЛЕНСК, 1 июн — РИА Новости. В первом квартале 2019 года планируется завершить строительство инженерной инфраструктуры и полностью ввести в эксплуатацию индустриальный парк "Феникс", сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.
"Повышение инвестиционной привлекательности региона, в частности, создание комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности остается в фокусе особого внимания администрации Смоленской области. Среди важнейших аспектов этой работы — наполнение резидентами индустриальных парков "Феникс" и "Сафоново", — сказал глава региона, выступая на заседании регионального парламента с отчетом о результатах деятельности администрации Смоленской области за 2017 год.
По словам главы региона, в настоящее время на рассмотрении находятся 17 предварительных заявок от предприятий, желающих разместить свои производства в индустриальных парках.
Островский отметил, что Смоленская область — один из немногих субъектов Федерации, где строительство парков ведется одновременно с привлечением в них инвесторов. Он напомнил, что в ходе российского инвестиционного форума "Сочи-2018" в феврале этого года были достигнуты договоренности между администрацией Смоленской области и руководством компании "Промагро-Менеджмент" о начале строительства на площадках индустриального парка "Сафоново" крупного льнокомбината — первого в масштабах России за последние 30 лет. Общий объем вложений составит порядка 2 миллиардов рублей, будут созданы 230 новых рабочих мест.
Помимо этого, в качестве резидентов ТОСЭР "Дорогобуж" зарегистрировались два юрлица — ООО "Завод композитных труб" и ООО ТД "ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ", которые уже приступили к реализации инвестиционных проектов с суммарным объемом вложений, превышающим 600 миллионов рублей.
"Конструктивный диалог и реальное взаимодействие с бизнесом увеличили долю инвестиций в агропромышленный комплекс с 2% три года назад до 11% в 2017 году, что способствует повышению конкурентоспособности отрасли. По сравнению с 2016 годом объем капиталовложений в сельское хозяйство вырос почти втрое. На 42% отмечен рост объема инвестиций, направленных на развитие транспортно-логистического комплекса, дорожной сети, строительство распределительных центров", — сказал Островский.
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