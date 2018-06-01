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Экономика

Индустриальный парк "Феникс" введут в строй в I квартале 2019 года

10:3601.06.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГорода России. СмоленскГорода России. Смоленск
© РИА Новости / Илья Питалев
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СМОЛЕНСК, 1 июн — РИА Новости. В первом квартале 2019 года планируется завершить строительство инженерной инфраструктуры и полностью ввести в эксплуатацию индустриальный парк "Феникс", сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Парк расположен в северной части города Смоленска на площади 71,87 га, полезная площадь составляет 38,34 га. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет около 910 миллионов рублей. В парке уже построена современная электроподстанция мощностью более 22 МВт.

"Повышение инвестиционной привлекательности региона, в частности, создание комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности остается в фокусе особого внимания администрации Смоленской области. Среди важнейших аспектов этой работы — наполнение резидентами индустриальных парков "Феникс" и "Сафоново", — сказал глава региона, выступая на заседании регионального парламента с отчетом о результатах деятельности администрации Смоленской области за 2017 год.

По словам главы региона, в настоящее время на рассмотрении находятся 17 предварительных заявок от предприятий, желающих разместить свои производства в индустриальных парках.

Островский отметил, что Смоленская область — один из немногих субъектов Федерации, где строительство парков ведется одновременно с привлечением в них инвесторов. Он напомнил, что в ходе российского инвестиционного форума "Сочи-2018" в феврале этого года были достигнуты договоренности между администрацией Смоленской области и руководством компании "Промагро-Менеджмент" о начале строительства на площадках индустриального парка "Сафоново" крупного льнокомбината — первого в масштабах России за последние 30 лет. Общий объем вложений составит порядка 2 миллиардов рублей, будут созданы 230 новых рабочих мест.

Города России. Смоленск
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Приоритетным для нас, несомненно, остается и привлечение резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Дорогобуж", которая была создана решением правительства в марте прошлого года. Уже подписан ряд соглашений — наиболее масштабным из них и, можно сказать, стратегическим является реализация проекта по строительству на площадке ПАО "Дорогобуж" комплекса по производству сложных фосфоросодержащих минеральных удобрений",- сказал Островский. Совокупные инвестиции в проект составят около 25 миллиардов рублей. Создание нового предприятия позволит диверсифицировать производство, увеличить выпуск и расширить ассортимент сложных фосфорсодержащих удобрений, а также создать до 400 новых рабочих мест.

Помимо этого, в качестве резидентов ТОСЭР "Дорогобуж" зарегистрировались два юрлица — ООО "Завод композитных труб" и ООО ТД "ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ", которые уже приступили к реализации инвестиционных проектов с суммарным объемом вложений, превышающим 600 миллионов рублей.

Смоленск. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор сообщил, что за пять лет — с 2012 по 2017 год — доля коммерческих инвестиций выросла с 70% до 83%.

"Конструктивный диалог и реальное взаимодействие с бизнесом увеличили долю инвестиций в агропромышленный комплекс с 2% три года назад до 11% в 2017 году, что способствует повышению конкурентоспособности отрасли. По сравнению с 2016 годом объем капиталовложений в сельское хозяйство вырос почти втрое. На 42% отмечен рост объема инвестиций, направленных на развитие транспортно-логистического комплекса, дорожной сети, строительство распределительных центров", — сказал Островский.

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