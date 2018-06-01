Островский: промышленный комплекс - фундамент региональной экономики

СМОЛЕНСК, 1 июн — РИА Новости. На сегодняшний день более четверти всего трудоспособного населения Смоленщины занято в промышленном производстве региона, а доля промышленности в валовом региональном продукте превышает 30%, сообщил губернатор области Алексей Островский.

"Индекс промышленного производства региона за 2017 год составил 102,2% к уровню 2016 года. В целом же, промышленные предприятия в 2017 году продемонстрировали рост финансово-экономических показателей. Об этом говорит и индекс по обрабатывающим производствам, увеличившийся по сравнению с предыдущим годом на 1,4%. Он превысил общероссийский показатель на 1,2%", — сказал глава региона, выступая на заседании регионального парламента с отчетом о результатах деятельности администрации Смоленской области за 2017 год.

Он отметил, что одним из ключевых решений в сфере формирования региональной промышленной политики стала разработка и принятие в октябре 2017 года закона "О промышленной политике в Смоленской области", определяющего принципы господдержки участников промышленной деятельности в регионе.

"Так, в 2017 году Фондом развития промышленности были заключены договоры займа с двумя промышленными предприятиями региона на общую сумму более 171 миллиона рублей. Кроме того, беспрецедентные налоговые преференции, предоставленные одному из областных заводов, позволили создать 230 новых рабочих мест и привлечь инвестиций на 16 миллиардов рублей (без НДС), благодаря чему будут обеспечены дополнительные налоговые поступления в бюджет региона в размере свыше двух миллиардов рублей", — сообщил Островский.

Губернатор также считает принципиально важным выход компаний на реализацию программ импортозамещения, выпуск продукции, которая на равных конкурирует с зарубежными аналогами, в том числе, на внешних рынках.

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