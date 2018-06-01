Островский: развитие МСП - дописточник создания новых рабочих мест

СМОЛЕНСК, 1 июн — РИА Новости. Развитие малого и среднего бизнеса — это дополнительный источник создания новых рабочих мест и значительного роста налогооблагаемой базы, заявил губернатор региона Алексей Островский.
При этом он отметил, что, невзирая на сокращение объемов федерального финансирования государственной поддержки МСП, областным властям удалось изыскать в региональном бюджете средства на предоставление ряда субсидий малому и среднему бизнесу.
"В прошлом году федеральное финансирование на государственную поддержку субъектов МСП было снижено почти вдвое а по сравнению с 2016 годом и втрое к уровню 2015 года. Вместе с тем, в региональном бюджете мы смогли изыскать средства на предоставление ряда субсидий малому и среднему бизнесу", — сказал Островский
По его словам, благодаря оказанной поддержке объем выручки от реализации товаров, работ и услуг без учета НДС, акцизов составит почти 4,3 миллиарда рублей, налоговые платежи в бюджеты превысят 360 миллионов рублей, будут сохранены порядка 800 рабочих мест.
Кроме того, Смоленская область вошла в число пяти регионов, отмеченных Агентством стратегических инициатив (АСИ) как самые успешные субъекты РФ по развитию малого и среднего предпринимательства.
"Это также результат системной работы в данном направлении, поскольку мы понимаем, что положительная динамика в этом сегменте экономики — залог успешного развития региона в целом", — отметил губернатор.
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