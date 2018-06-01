Выплаты вкладчикам Бум-банка начнутся не позднее 15 июня

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии Бум-банка (город Нальчик) начнутся не позднее 15 июня, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 15 июня 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства, такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 7 июня", — говорится в сообщении.

Банк России с 1 июня отозвал лицензию у Бум-банка. По данным регулятора, использование рискованной бизнес-модели, ориентированной преимущественно на кредитование физических лиц, привело к формированию на балансе банка значительного объема активов сомнительного качества. При этом основу ресурсной базы кредитной организации составляли денежные средства, привлеченные от населения. Кроме того, во втором полугодии 2017 года банк был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 380-е место в банковской системе РФ.