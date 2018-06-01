ЦБ отозвал лицензию у Бум-банка

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Банк России с 1 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Бум-банка (город Нальчик), говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации.

Как сообщает регулятор, использование Бум-банком рискованной бизнес-модели, ориентированной преимущественно на кредитование физических лиц, привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества. При этом основу ресурсной базы кредитной организации составляли привлеченные от населения денежные средства. Кроме того, во втором полугодии 2017 года банк был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Банк России неоднократно применял в отношении Бум-банка меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 380-е место в банковской системе РФ.