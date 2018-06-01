Трамп заявил Трюдо, что согласится лишь на "честную" сделку по НАФТА

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил премьеру Канады Джастину Трюдо, что согласится лишь на "честную" сделку на переговорах по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), говорится в заявлении Трампа, которое приводит Белый дом.

"На протяжении десятилетий игра в торговле шла не в пользу США. Это время прошло. Сегодня премьер-министру Канады Джастину Трюдо было заявлено: Соединенные Штаты согласятся на честную сделку, либо не будет никакой сделки", — говорится в заявлении президента США.

Трамп с 1 июня вводит пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Канады и Мексики. С Канадой и Мексикой США ведут переговоры по актуализации НАФТА на фоне возрастающих требований США.

Трюдо заявил в четверг, что предложил приехать в Вашингтон на этой неделе для завершения переговоров по НАФТА. Однако ему позвонил вице-президент США Майк Пенс и заявил, что переговоры состоятся только в том случае, если Трюдо согласится ограничить действие нового соглашения пятью годами. Трюдо назвал это "совершенно неприемлемым" условием.