Глава МИД Мексики лично уведомил Помпео об ответе на пошлины США

МЕХИКО, 1 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай уведомил в четверг по телефону госсекретаря США Майка Помпео об ответных шагах своей страны на введение пошлин на сталь и алюминий.

"Этим вечером я поговорил с госсекретарем Помпео. Я изложил ему наше несогласие с пошлинами на сталь и алюминий и меры, которые мы приняли вследствие этого. Мы продолжим близкое и конструктивное общение, основанное на взаимном уважении", — написал Видегарай в Twitter

В четверг стало известно, что Соединенные Штаты вводят пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Европы, Канады, Мексики и других стран. Евросоюз 1 июня запустит юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.

Министерство экономики Мексики уже сообщило, что введет решение ответные пошлины на ряд товаров из США. К ним относятся изделия из стали, включая трубы, лампы, свиные ноги и лопатки, колбасы и пищевые продукты, яблоки, виноград, черника, различные сыры.