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Экономика

ЕС подготовил жесткий ответ США в торговой войне

01:4001.06.2018
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© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкРабочий в кислородно-конвертерном цехе металлургического комбината. Архивное фотоРабочий в кислородно-конвертерном цехе металлургического комбината. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Евросоюз заявил о готовности дать жесткий ответ на решение Вашингтона о вводе пошлин на сталь и алюминий.

Сталелитейное производство. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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В МВФ раскритиковали торговые пошлины США

Ранее США заявили, что с первого июня импортируемые из Европы, Канады, Мексики, Южной Кореи и других стран в Соединенные Штаты сталь и алюминий будут облагаться пошлинами.

Само решение о вводе новых тарифов приняли еще 23 марта. Пошлины на сталь составили 25 процентов, а на алюминий — десять. При этом ряд стран, включая Австралию, Аргентину, Бразилию, Канаду, Мексику, Южную Корею и европейские государства, получили отсрочку до первого мая, позже продленную до первого июня. В ночь на пятницу пошлины применят ко всем этим странам, кроме Аргентины.

Недовольство Европы

Действия американской стороны вызвали критику главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Рабочие на сталелитейном заводе. Архивное фото
© AFP 2018
Париж и Берлин работают над ответом на пошлины США на металлы
"ЕС считает эти односторонние тарифы США неоправданными и противоречащими правилам Всемирной торговой организации. Это протекционизм в чистом виде", — сказал политик, пообещав введение новых тарифов на ряд импортируемых из США товаров.

Также в Европейском союзе анонсировали запуск юридических процедур против Вашингтона во Всемирной торговой организации (ВТО) с первого июня. Такое решение приняли 29 мая на коллегии еврокомиссаров.

Кроме того, в Еврокомиссии заявили о намерении оградить европейский рынок стали и алюминия от ущерба, связанного с дополнительным импортом, который может появиться в регионе из-за потери американского рынка.

Сталелитейный завод ArcelorMittal в Генте, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Экономист: США рассчитывали, что европейцы "проглотят" решение по пошлинам
"Грустный день для основанного на правилах торгового порядка, построенного вместе с Европой и США за последние 70 лет. Победителей нет, когда мы идем по пути протекционизма. Это плохо для занятости, (экономического. — Прим. ред.) роста и инвестиций", — заявил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен.
Позиция Вашингтона также вызвала недовольство правительств ведущих европейских стран. Так, глава МИД Германии Хайко Маас заявил о "незаконности" экономических мер США.

"С нашей точки зрения, односторонние меры американцев незаконны. Мы считаем неуместным обосновывать введение пошлин на сталь и алюминий требованиями национальной безопасности США, как и размышления о подобных (мерах) для импорта автомобилей", — посетовал глава немецкой дипломатии.

Недоумение выразили и британские политики.

"Мы глубоко разочарованы, что США решили применить пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС", — сообщили в Форин офисе, призвав Вашингтон исключить "близких союзников", включая Британию и другие европейские государства, из списка стран, подпадающих под пошлины.

Помимо этого, канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что Европа хотела бы избежать торговой войны с Соединенными Штатами, но за действиями Вашингтона последуют соответствующие меры. Курц добавил, что торговая политика США угрожает интересам Евросоюза.

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, в свою очередь, призвал европейские страны выработать единый подход в ответ на американские пошлины.

"Переживут"

В США, в свою очередь, с оптимизмом смотрят на перспективы отношений с Евросоюзом после введения американских пошлин.
Так, глава министерства торговли США Уилбур Росс заявил, что новые тарифы не повлияют на отношения Европы и Соединенных Штатов.

Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Германия продолжит выступать за открытую систему торговли, заявил глава МИД
"Я не думаю, что это (введение пошлин — ред.) изменит фундаментальные основы наших отношений. У всех бывают непростые времена, в каждой семье, у каждой страны это бывает с другими, в этом нет ничего странного. Думаю, все это переживут со временем", — сказал Росс.

В американском сентае, в свою очередь, заявили, что американские пошлины могут ударить по рядовым американцам. Глава финансового комитета законодательного органа Оррин Хатч выразил уверенность, что тарифы приведут к повышению налогов для граждан США, а негативные последствия затронут потребителей, производителей и работников.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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Вася Таньков
Сегодня супер день это начало очень большого и нового запад всё уже не может расширяясь жить колониями и начал сам себя пожирать
02:46
01.06.2018
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Вася Таньков
Трамп молодец!
02:45
01.06.2018
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Александр Закупин
Ну вот, а все кричали что Трамп не наш... все-таки наш :)
02:34
01.06.2018
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