Совфед рассмотрит поправки в бюджет 27 июня

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Совфед планирует на заседании 27 июня рассмотреть правительственные поправки в бюджет текущего года, заявил РИА Новости в четверг глава комитета Сергей Рябухин.
"Мы планируем рассмотреть поправки в бюджет текущего года на заседании палаты 27 июня", — сказал Рябухин. Он также напомнил, что тема экономического развития РФ будет обсуждаться 20 июня на "правительственном часе" с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
В аппарате Госдумы РИА Новости сообщили, что первое чтение поправок в федеральный бюджет и бюджет ПФР запланировано на 7 июня, второе — на 19 июня, третье — на 21 июня. —0-