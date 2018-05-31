Совфед рассмотрит поправки в бюджет 27 июня

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Совфед планирует на заседании 27 июня рассмотреть правительственные поправки в бюджет текущего года, заявил РИА Новости в четверг глава комитета Сергей Рябухин.

Изменения в бюджет РФ предусматривают увеличение его доходов в 2018 году на 1,815 триллиона рублей — до 17,073 триллиона рублей, расходов — на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей. Согласно поправкам в бюджет ПФР, доходы фонда в текущем году снижаются на 66,8 миллиарда рублей — до 8,266 триллиона рублей, а расходы увеличиваются на 92,2 миллиарда рублей — до 8,532 триллиона рублей.

"Мы планируем рассмотреть поправки в бюджет текущего года на заседании палаты 27 июня", — сказал Рябухин. Он также напомнил, что тема экономического развития РФ будет обсуждаться 20 июня на "правительственном часе" с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

В аппарате Госдумы РИА Новости сообщили, что первое чтение поправок в федеральный бюджет и бюджет ПФР запланировано на 7 июня, второе — на 19 июня, третье — на 21 июня. —0-