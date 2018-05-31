В ЕР оценили проект льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Ольга Окунева направила обращения в профильные министерства и ведомства, в частности в Минфин России, с предложением доработать условия участия в специальной ипотечной программе под 6% семей с двумя и более детьми и сделать единый льготный период по ипотечному кредиту с такой ставкой в восемь лет, сообщила пресс-служба партии.

"Мною были направлены официальные обращения в профильные министерства и ведомства с просьбой рассмотреть возможность доработать условия участия в специальной ипотечной программе под 6% для семей с двумя и более детьми. Мы предлагаем сделать единый льготный период по ипотечному кредиту со ставкой 6% – восемь лет для семей, у которых одновременно или поочередно родились второй и третий ребенок", — цитирует пресс-служба партии слова Окуневой.

Она пояснила, что необходимо продлить сроки оформления льготной ипотеки на первый квартал 2023 года для семей, где родился ребенок до 31 декабря 2022 года. "Считаем важным закрепить в правилах также период – один месяц, в течение которого семье при рождении третьего ребенка банк должен восстановить семье льготную ипотечную ставку по кредиту", — добавила Окунева.

По её словам, сейчас с запуском программы в регионах "у многих семей возникли вопросы, ответы на которые в правилах не предусмотрены". "В частности, правила указывают на то, что программа действует по 31 декабря 2022 года включительно. Но что делать семье, если ребенок родился в конце декабря? До какого периода можно семье обратиться в банк для получения льготной ипотеки?", — пояснила Окунева.