Никита Михалков объяснил происхождение своих доходов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков объяснил происхождения своих доходов, почему его налоговая декларация занимает более 50 страниц.
У режиссера также задекларированы 89 земельных участков, шесть жилых домов, шесть квартир, 11 нежилых зданий, вертолет и трактор. Журналисты отметили, что имя Михалкова встречается среди учредителей или совладельцев десятков фирм с разнообразными сферами деятельности.
"Я работаю с 12 лет, то есть более шестидесяти. Мои мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 35 тысяч долларов. Я наследник Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы. Я снялся более чем в 50 фильмах и снял более 15 картин как режиссер. Призы всех самых престижных фестивалей, включая Оскар, стоят на полках моего кабинета", — сказал Михалков, слова которого приводит пресс-служба.
Он отметил, что платит все налоги и не переписывает свое имущество на родственников. "Мой финансовый менеджер талантливо и профессионально работает с ценными бумагами, вкладывая деньги в выгодные программы и инвестируя в доходные предприятия, причем в предприятия на территории нашей страны, а не в иностранные футбольные клубы. И все средства мои размещены в банках России, а не закопаны в гаражах, и не спрятаны в офшорах", — добавил Михалков.
Режиссер отметил, что декларацию "он подает сам, а не налоговая полиция вытаскивает ее клещами".
Никита Михалков родился в Москве в семье известного детского писателя Сергея Михалкова и поэтессы, переводчицы Наталии Кончаловской. Его дед по материнской линии — художник Петр Кончаловский, а прадед — известный русский художник Василий Суриков.