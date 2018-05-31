Власти Тамбовщины утвердили стратегию развития региона до 2035 года

ТАМБОВ, 31 мая — РИА Новости. Закон "О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года", разработанный структурами областной администрации по поручению губернатора региона Александра Никитина, в окончательном варианте принят депутатами Тамбовской областной думы в среду, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации области.

Над новым планом развития региона работали представители власти, бизнеса, науки, общественности; проект Стратегии-2035 прошел обсуждение в каждом муниципалитете региона и был согласован с ключевыми федеральными министерствами, сказал собеседник агентства.

"В основе стратегии остается целевой подход к развитию всех сфер жизнедеятельности региона. Вместе с тем, она включает новые проекты, которые способны придать новые импульсы развития. Это проекты, востребованные экономикой, но под которые нам нужно четко спланировать ресурсы: кадровые, управленческие, бюджетные", — процитировал представитель пресс-службы администрации главу региона, выступившего на заседании областной думы.

По словам Никитина, по итогам реализации Стратегии-2035 планируется вывести Тамбовскую область в лидеры по удовлетворенности людей качеством жизни и улучшить показатели по развитию индустриализации.

"Основные приоритеты развития определены — это достойное качество жизни и возможность самореализации для каждого жителя, обеспечение реальной конкуренции в экономике и экономического роста темпами выше среднероссийских за счет цифровизации, новых технологий, повышения производительности труда. Кроме того, это создание комфортной окружающей среды, вовлечение населения в принятие решений на всех уровнях управления общественной жизнью, а также развитие территорий", — подчеркнул губернатор.

Кроме того, в числе приоритетных направлений развития глава региона упомянул создание индустриальных парков, территорий опережающего развития (ТОСЭР), освоение месторождения "Центральное", создание научно-технологического комплекса "Мичуринская долина", новые проекты в АПК, реконструкцию аэропорта, строительство школ и других социальных объектов.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время идет активное формирование пошагового плана действий по реализации новой стратегии, который будет утвержден до конца текущего года.

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