Пять компаний будут временно перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Аэрофлот", S7, "Якутия", "Руслайн" и "ЮВТ Аэро" будут перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний" до 13 июня, говорится в сообщении Росавиации.

"Саратовские авиалинии" прекратили деятельность в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта.

"В настоящее время АО "Саратовские авиалинии" заключены соглашения о передаче своих пассажиров по манифестам прерванного полета (FIM) с 5 авиакомпаниями: "Аэрофлот", "Сибирь", "Якутия", "Руслайн", "ЮВТ Аэро", — говорится в сообщении.

Перевозки пассажиров АО "Саратовские авиалинии" на рейсах указанных авиаперевозчиков по билетам АО "Саратовские авиалинии" будут осуществляться до 13 июня 2018 года включительно.

Пассажирам, имеющим билеты с вылетом после указанной даты, рекомендуется обращаться в адрес авиакомпании или по месту приобретения билетов для возврата денежных средств.