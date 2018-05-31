В Госдуме готовы рассмотреть вопрос о снижении акцизов на топливо

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Госдума готова рассмотреть вопрос о снижении акцизов на топливо одновременно с законопроектом о введении НДД, в том числе в виде поправок к нему, заявил журналистам председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
В конце мая вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что власти РФ приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2 тысячи рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3 тысячи рублей для стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Снижение должно произойти не позднее 1 июля.
"В этой ситуации нам представляется, что было бы правильно рассмотреть эти вопросы вместе с НДД (налог на дополнительный доход). Может быть, даже имело смысл эти поправки рассматривать в НДД. Потому что все это связано с системой налогообложения нефтяной отрасли и лучше их рассматривать в комплексе. И сам по себе такой порядок рассмотрения этих вопросов позволит принять эти решения с тем, чтобы ввести их в действие с 1 июля", — пояснил Макаров.
В то же время главе бюджетного комитета "очень не нравится ситуация, когда правительство принимает решение о снижении акцизов и тут же следует заявление крупнейших компаний о том, что в этом случае они смогут удержать цены на том уровне, который сейчас есть".
"Нам объясняют, что это необходимо для того, чтобы удержать цены на этом уровне. Но либо тогда цены не связаны с налоговой нагрузкой или, по крайней мере, не так связаны, как об этом говорят, либо здесь что-то не совсем так. На этот вопрос, наверное, тоже придется отвечать комитету, когда этот закон поступит в Госдуму", — подчеркнул он.
Поправки в БК
Поэтому все эти поправки должны быть приняты и вступить в действие не позднее 1 июля этого года. "Если вдруг даже какие-то законы будут переноситься, и мы не сможем принять их в июне месяце, допустим, … то в любом случае надо будет при рассмотрении законов решать вопрос о придании им обратной силы – с 1 июля 2018 года", — уверен глава бюджетного комитета.
Проект по НДД
Предполагается, что НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; вторая — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; третья — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (квота не более 15 миллионов тонн в год по фактическим заявкам компаний); четвертая — новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 миллионов тонн в год.