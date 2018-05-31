В Госдуме готовы рассмотреть вопрос о снижении акцизов на топливо

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Госдума готова рассмотреть вопрос о снижении акцизов на топливо одновременно с законопроектом о введении НДД, в том числе в виде поправок к нему, заявил журналистам председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он напомнил, что решение о снижении правительство уже приняло, но пока обсуждаются параметры. "В ближайшее время мы ожидаем правительственный законопроект с тем, чтобы остановить цены", — добавил депутат, отметив необходимость скорейшего принятия такого закона, чтобы он вступил в силу с 1 июля 2018 года.

В конце мая вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что власти РФ приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2 тысячи рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3 тысячи рублей для стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Снижение должно произойти не позднее 1 июля.

"В этой ситуации нам представляется, что было бы правильно рассмотреть эти вопросы вместе с НДД (налог на дополнительный доход). Может быть, даже имело смысл эти поправки рассматривать в НДД. Потому что все это связано с системой налогообложения нефтяной отрасли и лучше их рассматривать в комплексе. И сам по себе такой порядок рассмотрения этих вопросов позволит принять эти решения с тем, чтобы ввести их в действие с 1 июля", — пояснил Макаров.

В то же время главе бюджетного комитета "очень не нравится ситуация, когда правительство принимает решение о снижении акцизов и тут же следует заявление крупнейших компаний о том, что в этом случае они смогут удержать цены на том уровне, который сейчас есть".

"Все говорят, в том числе некоторые крупные нефтяные компании, что у нас налоговая нагрузка определяет цену на нефтепродукты. Но тогда возникает очень странная зависимость, когда повышение налога отражается в цене, причем, отражается, как минимум, три раза. Первый, когда об этом только заявили, второй, когда это принимается, и третий раз, когда это вводится в действие. … А когда мы снижаем налоговую нагрузку, почему-то на цене это никак не сказывается", — напомнил Макаров.

"Нам объясняют, что это необходимо для того, чтобы удержать цены на этом уровне. Но либо тогда цены не связаны с налоговой нагрузкой или, по крайней мере, не так связаны, как об этом говорят, либо здесь что-то не совсем так. На этот вопрос, наверное, тоже придется отвечать комитету, когда этот закон поступит в Госдуму", — подчеркнул он.

Поправки в БК

Макаров обратил внимание, что снижение акцизов на бензин приводит к выпадающим доходам в объеме от 120 до 140 миллиардов рублей. Причем выпадающие доходы есть как у федерального бюджета, так и у региональных бюджетов. "В первую очередь, речь идет о региональных дорожных фондах. Следовательно, потребуются срочные поправки в Бюджетный кодекс (БК). И мы понимаем, что БК должен правиться одновременно с поправками о снижении акцизов. Потому что… если мы не примем поправки в БК, то с 1 июля региональные дорожные фонды начнут терять деньги", — пояснил парламентарий.

Поэтому все эти поправки должны быть приняты и вступить в действие не позднее 1 июля этого года. "Если вдруг даже какие-то законы будут переноситься, и мы не сможем принять их в июне месяце, допустим, … то в любом случае надо будет при рассмотрении законов решать вопрос о придании им обратной силы – с 1 июля 2018 года", — уверен глава бюджетного комитета.

Проект по НДД

Законопроект о введении НДД был внесен правительством и принят Госдумой в первом чтении в апреле. Предполагается, что этот налог будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления НДД будет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и т.д. Налоговая ставка НДД — 50%.

Предполагается, что НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; вторая — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; третья — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (квота не более 15 миллионов тонн в год по фактическим заявкам компаний); четвертая — новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 миллионов тонн в год.