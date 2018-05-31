Темрезов: КЧР может сотрудничать с Австрией в АПК, туризме и энергетике

ЧЕРКЕССК, 31 мая — РИА Новости. Карачаево-Черкесия имеет хороший потенциал сотрудничества с Австрией в сфере агропромышленного комплекса, туризма и гидроэнергетики, считает глава КЧР Рашид Темрезов, находящийся с официальным визитом в Австрийской республике.

В четверг состоялась деловая встреча Темрезова и губернатора Федеральной земли Тироль Гюнтера Платтера. Стороны отметили важность развития российско-австрийских взаимоотношений, в том числе, через взаимодействие на региональном уровне, сообщил Темрезов на своей странице в Инстаграм.

"Обсудили ход реализации подписанного в прошлом году соглашения о сотрудничестве Карачаево-Черкесской республики с Федеральной землей Тироль. В ходе встречи обозначили конкретные шаги по установлению деловых взаимоотношений Карачаево-Черкесии с деловыми кругами Тироля, а также обменялись опытом в реализации успешных проектов в обозначенных отраслях", — говорится в сообщении.

Глава КЧР отметил, что республика стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение с Тиролем.

"Учитывая схожесть экономической и географической структуры Карачаево-Черкесии и земли Тироль, наиболее перспективным является сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, туризма и гидроэнергетики", — отметил Темрезов.

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