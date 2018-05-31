Евросоюз пропорционально ответит на пошлины США на сталь и алюминий

РИА НОВОСТИ. ОТВЕТ ЕС НА ВВЕДЕНИЕ США ПОШЛИН НА СТАЛЬ И АЛЮМИНИЙ БУДЕТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ И В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ВТО – ЕВРОКОМИССАР