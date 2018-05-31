Тульские власти обсудили инновационные проекты малого и среднего бизнеса

ТУЛА, 31 мая — РИА Новости. Власти Тульской области, входящей в пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, готовы создать условия для развития высокотехнологичных производств, поддержать инновационные проекты производственных предприятий малого и среднего бизнеса, заявил в четверг на заседании регионального инвестиционного совета глава области Алексей Дюмин.

Он напомнил, что руководством страны определена цель — увеличить количество организаций, внедряющих технологические инновации, до 50% от их общего числа.

"Тульской области эта задача по силам, у нас десятки инновационных проектов. Нужно дать им возможность заявить о себе, доказать свою состоятельность и помочь в реализации. Эта работа в области в целом выстроена", — сказал Дюмин.

Правительство Тульской области будет продолжать работу по созданию условий для развития высокотехнологичных производств, проведения научных исследований и разработок. Власти поддержат инновационные проекты производственных предприятий малого и среднего бизнеса.

В пресс-службе правительства Тульской области напомнили, что по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России регион уже третий год находится в пятерке лидеров. На Петербургском международном экономическом форуме Тульская область подписала 19 соглашений с общим объемом инвестиций свыше 88 миллиардов рублей. В области появятся новые высокотехнологичные производства, в том числе, в особой экономической зоне "Узловая". Первые резиденты придут и на территорию опережающего социально-экономического развития в Ефремове.

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